«Выбирайте пути облета!»: Пенза встала в пробках из-за ЧП в центре

09.12.2024 | 09:35

Утром в понедельник, 9 декабря, дорога на работу заняла у многих пензенцев гораздо больше времени, чем обычно. Причиной тому стали пробки, образовавшиеся из-за перекрытия участка улицы Суворова. Там продолжают ликвидацию коммунальной аварии.

«На автовокзале стояла 42 минуты», «Если вам в центр, отменяйте планы», «Мост Гагарина - от Заводского до ТЦ «Суворовский». Автовокзал - от памятника в центр. Выбирайте пути облета!» - поделились горожане в чатах.

Сервис «Яндекс. Пробки» в 9:30 9 декабря обозначал бордовым цветом часть ул. Суворова, Пушкина, Коммунистическую, Ворошилова, Толстого, Луначарского, Толстовский путепровод (бордовый цвет указывает, что движение на данном участке практически парализовано, пробка плотная, скорость движения минимальна. - Прим. ред.).

«Сомневаюсь, что сегодня что-то откроют раньше вечера. Им еще лед отдалбливать», - высказал предположение пензенец в одном из чатов для водителей.

Коммунальная авария случилась вечером в воскресенье, 8 декабря, на перекрестке рядом с ТЦ «САНиМАРТ». На дороге напротив дома № 90а на улице Суворова забил фонтан. Как объяснили ресурсники, из-за движения грунта в связи с морозом повредилась чугунная труба диаметром 600 миллиметров.

Во многих районах Пензы хотели отключить воду, но было решено провести ремонт «на ходу», не прекращая подачу ХВС.

Реализовать план не удалось: в связи с большим количеством воды, поступающей в котлован и препятствующей проведению ремонта, ресурс отключили с 23:00 по ранее названным адресам. В списке - несколько сотен домов.

Завершить работы планировали до утра 9 декабря, однако сделать это не получилось: половина города все еще без воды.

Из-за перекрытия участка улицы Суворова от Кулакова до Плеханова схемы движения общественного транспорта были изменены.