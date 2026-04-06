В Пензе ищут 38-летнего мужчину, нуждающегося в медицинской помощи

В Пензе пропал 38-летний Сергей Иванович Кондратьев, нуждающийся в медицинской помощи. 6 апреля он ушел в неизвестном направлении.

В тот же день ориентировку на мужчину распространили волонтеры регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт».

Рост Сергея Кондратьева - 180 сантиметров, телосложение среднее, волосы русые, глаза голубые.

В день исчезновения на нем были серо-зеленая куртка без капюшона, зеленая кофта с капюшоном, черные штаны и серые кроссовки.

«Если у вас есть сведения, которые могут посодействовать поиску, позвоните на горячую линию 8 (800) 700-54-52 (звонок бесплатный)», - обратились к населению волонтеры.