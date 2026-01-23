На территории Пензы объявлен режим «Воздушная опасность»

На территории города Пензы объявлен режим «Воздушная опасность», сообщил губернатор Олег Мельниченко в 4:54.

«Запущены звуковые сирены, речевое оповещение, СМС-оповещения, уведомления в официальных каналах и по телевидению», - написал он в своем телеграм-канале.

Глава региона напомнил: при получении этого сигнала необходимо отойти от окон и не пользоваться лифтом.

Тем, кто находится на улице, нужно зайти в ближайшее здание, паркинг, подземный переход, укрытие.

«В безопасном месте нужно оставаться до отбоя сигнала «Воздушная опасность», - подчеркнул Олег Мельниченко.

UPD: режим «Воздушная опасность» отменили в 6:34.