Происшествия

В Сердобском районе Kia вылетела в кювет, пострадала женщина
Вечером в среду, 21 января, в Сердобском районе случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал человек.

По предварительным данным, в 20:45 на 99-м километре трассы Р-207 Пенза - Балашов - Михайловка 36-летний водитель автомобиля Kia Optima не справился с управлением.

Машина вылетела в кювет и оказалась в сугробе среди кустов.

Находившаяся в салоне 39-летняя женщина получила травмы и была госпитализирована.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в ГАИ.

