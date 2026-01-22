В Кузнецком районе двое детей пострадали в ДТП

В Кузнецком районе двое детей пострадали в ДТП
Утром в среду, 21 января, в Кузнецком районе произошла авария, в которой пострадали 3 человека, в том числе дети.

По предварительным данным, в 8:45 на 11-м километре дороги Кузнецк - Явлейка - Тихменево столкнулись «Лада-Веста» и Haval.

Отечественной машиной управлял 64-летний мужчина, иномаркой - 38-летний.

В результате происшествия травмы получили водитель «Лады» и два пассажира Haval - 14-летний мальчик и 9-летняя девочка. Их всех госпитализировали.

По факту ДТП сейчас проводится проверка, пояснили в областной Госавтоинспекции.

