В Каменском районе погиб 20-летний водитель ВАЗа

В среду, 21 января, в Каменском районе случилось смертельное дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, в 23:20 на 215-м километре трассы Тамбов - Пенза, недалеко от поворота на райцентр, столкнулись 2 автомобиля: ВАЗ-2110 и ГАЗон Next.

За рулем первой машины находился 20-летний юноша, грузовиком управлял 59-летний шофер.

От полученных травм молодой водитель скончался.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной Госавтоинспекции.