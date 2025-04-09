В Пензе 2-летнюю девочку госпитализировали с места ДТП

09.04.2025 | 10:54

Во вторник, 8 апреля, напротив дома № 122 на улице Аустрина в Пензе произошло ДТП с участием двух маленьких детей - девочек 2022 и 2023 года рождения.

По предварительным данным, в 10:30 столкнулись автомобили МАЗ и ВАЗ-2107. Грузовиком управлял 41-летний шофер, легковым автомобилем - 59-летний водитель.

Старшая девочка была госпитализирована с травмами.

Водителя «семерки», а также трех пассажиров - младшего ребенка и 35-летних мужчину и женщину - медики после оказания помощи отпустили.

«По данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего», - сообщили в Управлении ГАИ УМВД России по Пензенской области.