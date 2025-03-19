В Пензе посетитель бара в гневе пробил рукой стену

19.03.2025 | 11:58

В ночном баре на проспекте Строителей в Пензе правоохранителям пришлось вмешаться в конфликт, который закончился повреждением имущества.

Вызов в увеселительное заведение поступил 18 марта в 1:30. По адресу прибыли бойцы вневедомственной охраны. Бармен рассказал, что посетитель повредил стену.

Просмотр записей с видеокамер помог восстановить картину. На кадрах было видно, что спиной к стене стояла девушка. Перед ней находился мужчина и что-то резко ей выговаривал, а затем ударил кулаком в гипсокартон рядом с подругой и проломил его.

Росгвардейцы попытались урегулировать ситуацию и приступили к профилактической беседе со вспыльчивым гражданином. Он признался, что во время ссоры с девушкой таким образом выплеснул отрицательные эмоции.

В этот момент к бойцам подошел еще один гражданин. Как выяснилось, он не был знаком с дебоширом, но стал заступаться за него.

«Он вел себя крайне некорректно: нарушал правопорядок, громко матерился. Попытки утихомирить его не увенчались успехом - мужчина продолжал бесчинствовать», - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

В итоге росгвардейцы задержали обоих нарушителей спокойствия (одному из них оказалось 30 лет, другому 32) и передали их полицейским для дальнейшего разбирательства.