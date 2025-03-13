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Происшествия

В Пензе пьяный подросток устроил гонки с полицейскими

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В Пензе сотрудникам Госавтоинспекции пришлось устроить погоню за пьяным подростком. Он мчался по городу на ВАЗ-2114, нарушая правила.

В ночь на 13 марта полицейские заметили машину с выключенными фарами и через громкоговоритель потребовали от водителя остановиться, но тот не реагировал. Тогда сотрудники начали преследовать автомобиль, сообщили в областном УМВД России.

В Сети очевидцы рассказали, что юноша на скорости проехал от Арбекова до центра, не замечая светофоры. Они выложили фрагмент погони на улице Суворова: на кадрах запечатлено, как за нарушителем мчатся несколько машин с включенными спецсигналами.

В Пензе пьяный подросток устроил гонки с полицейскими

В УМВД отметили, что задержать водителя удалось около дома № 2а в Автоматном переулке. За рулем находился 16-летний пензенец без прав, который ранее уже 5 раз привлекался к административной ответственности. Освидетельствование показало, что подросток нетрезв.

В результате на него составили несколько протоколов, а машину отправили на спецстоянку.

Жителей областного центра просят не быть равнодушными и сообщать о нетрезвых водителях в дежурную часть ГАИ по телефонам: 8 (8412) 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04, 59-90-05, 02. Нужно запомнить марку, цвет, номера (по возможности) и направление движения нарушителя.

Фото № 1 - областного УМВД РФ.

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Источник — видео и фото № 2 группы «ДТП Пенза»
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