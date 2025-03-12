При пожаре в селе Лопатино удалось спасти женщину

Вечером в среду, 12 марта, в селе Лопатино огонь охватил двухквартирный дом площадью 170 кв. м.
Сообщение о пожаре спасатели получили в 18:30. На место выехали 12 человек на 6 спецмашинах.
«Спасена женщина 1954 года рождения, еще 2 человека эвакуированы», - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.
В ЧП никто не погиб и не пострадал. Причина возгорания сейчас устанавливается.
Кадры пожара в селе Лопатино распространились в Сети. Очевидица рассказала, что все случилось на улице Фабричной. Огонь распространился и на сарай и повредил его.
Фото регионального ГУ МЧС России.
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