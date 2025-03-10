В Пензенском районе в ДТП пострадали два водителя

10.03.2025 | 16:31

На трассе в Пензенском районе случилось ДТП, в котором пострадали 2 человека. Кадры с места аварии опубликовали в Сети.

По предварительным данным, в 7:40 на 8-м километре дороги Пенза - Балашов - Михайловка столкнулись Hyundai Accent с 32-летним водителем и «УАЗ-Патриот», которым управлял 47-летний мужчина.

После удара УАЗ слетел с дороги в кювет. Переднюю часть Hyundai покорежило.

Водителю УАЗа медики помогли на месте, госпитализация не потребовалась. Мужчину из Hyundai доставили в больницу, сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в управлении ГАИ областного УМВД РФ.

По факту случившегося проводят проверку.