В Пензенском районе в ДТП пострадали два водителя

На трассе в Пензенском районе случилось ДТП, в котором пострадали 2 человека. Кадры с места аварии опубликовали в Сети.
По предварительным данным, в 7:40 на 8-м километре дороги Пенза - Балашов - Михайловка столкнулись Hyundai Accent с 32-летним водителем и «УАЗ-Патриот», которым управлял 47-летний мужчина.
После удара УАЗ слетел с дороги в кювет. Переднюю часть Hyundai покорежило.
Водителю УАЗа медики помогли на месте, госпитализация не потребовалась. Мужчину из Hyundai доставили в больницу, сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в управлении ГАИ областного УМВД РФ.
По факту случившегося проводят проверку.
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀