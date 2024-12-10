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Происшествия

На вокзале станции Пенза-I задержали пассажира с марихуаной

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На вокзале станции Пенза-I полицейские задержали пассажира с запрещенными веществами в кармане. Он прибыл в областной центр на пригородном поезде.

На вокзале станции Пенза-I задержали пассажира с марихуаной

Мужчина выглядел нервным и подозрительным, поэтому сотрудники решили проверить его документы. Выяснилось, что это 36-летний житель Мокшанского района, ехавший в Пензу для устройства на работу.

Во время личного досмотра в кармане куртки пассажира нашли то, из-за чего он переживал, - сверток с темной растительностью. Экспертиза показала, что это марихуана весом 0,2 грамма.

На вокзале станции Пенза-I задержали пассажира с марихуаной

«Установлено, что в сентябре текущего года подозреваемый искал металлолом в карьере одного из производств. Там же мужчина нашел куст дикорастущей конопли, которую решил сорвать и приготовить для личного употребления», - сообщили в пресс-службе Пензенского ЛО МВД России на транспорте.

В отношении мокшанца составили протокол. Санкция предусматривает арест на срок до 15 суток.

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Источник — видео и фото Пензенского ЛО МВД России на транспорте
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