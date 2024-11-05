На улице Урицкого вспыхнул кабель на фасаде многоэтажки

05.11.2024 | 16:56

Утром во вторник, 5 ноября, на улице Урицкого в Пензе произошел пожар. Горожане сняли на видео фасад строящегося многоэтажного дома, под облицовкой которого что-то горит.

Кадры появились в соцсети «ВКонтакте». Горожане предположили, что вспыхнул фасадный утеплитель.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, сообщение о пожаре поступило спасателям в 8:39. На ликвидацию пламени привлекли 11 человек и 4 спецмашины.

«Сгорел на площади 10 кв. метров электрический кабель на вентилируемом фасаде», - пояснили в МЧС.

В ЧП никто не пострадал и не погиб. Причину возгорания установят специалисты.