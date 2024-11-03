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Происшествия

В Пензе пожарные эвакуировали 10 человек и спасли женщину

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Вечером в субботу, 2 ноября, в доме № 152 на улице Терновского случилось возгорание. Видео с места событий появилось в Сети. На нем видно, что по лестнице, приставленной к окну 3-го этажа, поднимаются пожарные.

Очевидец сообщил, что хозяйку квартиры увез автомобиль скорой помощи. По его словам, женщина сильно обгорела.

В Пензе пожарные эвакуировали 10 человек и спасли женщину

Подробности рассказали в ГУ МЧС России по Пензенской области.

Тревожное сообщение поступило на пульт дежурного в 21:05. На место прибыло 13 человек, привлекалось 4 единицы спецтехники.

В Пензе пожарные эвакуировали 10 человек и спасли женщину

В спальне двухкомнатной квартиры сгорели постельные принадлежности на площади 2 кв. м. В кухне огонь охватил 6 кв. м и уничтожил гарнитур, диван, микроволновую печь.

Пожарные эвакуировали 10 жильцов подъезда и спасли из огня 46-летнюю женщину.

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Источник — видео, фото «Пенза новости»
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