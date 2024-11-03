На улице Шмидта в Пензе огонь уничтожил сараи

03.11.2024 | 17:45

В воскресенье, 3 ноября, в Заводском районе Пензы случился серьезный пожар - загорелись сараи у дома № 23 на улице Шмидта.

Видео с места событий предоставил подписчик телеграм-канала PenzaInform. На кадрах видно, что строения горят открытым пламенем.

Пользователи соцсетей отметили, что пожарные быстро приехали на борьбу с огнем.

В ГУ МЧС России по Пензенской области уточнили, что площадь горящих надворных построек составила 150 кв. м.

«Пострадавших нет. Пожар локализован. Пожарные подразделения работают на месте», - сообщили в ведомстве в 17:37.