В Пензенской области разыскивают мужчину на светлой «десятке»

04.10.2024 | 08:15

Волонтеры и родственники разыскивают 26-летнего жителя села Варваровка Каменского района Михаила Юрьевича Журавлева. 26 сентября мужчина уехал на автомобиле ВАЗ-2110 серебристо-молочного цвета в неизвестном направлении.

Информация о пропавшем появилась на странице регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» соцсети «ВКонтакте» в четверг, 3 октября.

Рост мужчины 165 сантиметров, телосложение худощавое. У Михаила Журавлева светло-русые волосы и серые глаза.

В день исчезновения на нем были рубашка в красную клетку, черная футболка, темные штаны, серые кроссовки.

Всех, у кого есть какая-либо информация о пропавшем, просят позвонить по номеру горячей линии 8-800-700-54-52 или 112.