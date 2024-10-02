В Пачелме из горящего дома спасли пенсионерку

02.10.2024 | 10:27

В Пачелме при пожаре удалось спасти 89-летнюю женщину. ЧП случилось в деревянном двухэтажном доме на улице Медицинской.

Вызов спасателям поступил в 15:20 вторника, 1 октября. Огонь охватил потолочное перекрытие и обрешетку веранды на площади 10 кв. метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

Пламя ликвидировали 10 сотрудников МЧС, прибывших на 3 спецмашинах.

Всего за последние сутки в регионе потушили 25 пожаров. 22 из них связаны с горением сухой травы и мусора, 3 - техногенные.

В Шемышейском районе в селе Арапино пожар уничтожил 3 нежилых срубовых дома, выгорела сухая трава на площади 2 га. Причина ЧП - неосторожное обращение с огнем.

В Тамале сгорела хозяйственная постройка площадью 15 кв. метров. Пострадавших при пожаре нет.

«На территории Пензенской области действует особый противопожарный режим. Разведение и использование открытого огня категорически запрещено!» - напомнили спасатели.