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Происшествия

За ночь в Пензенской области случилось 2 смертельных ДТП

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В Пензенской области за прошедшую ночь случилось два смертельных дорожно-транспортных происшествия.

Первая авария произошла в Городищенском районе около 23:00 3 сентября. На 714-м километре трассы М-5 столкнулись легковой автомобиль «Лада-Калина» и фура Grunwald. Водитель отечественной машины от полученных травм погиб, сообщили в местном МКУ «Служба спасения».

За ночь в Пензенской области случилось 2 смертельных ДТП

Вторая трагедия случилась около 3:45 в Никольском районе, на 81-м километре дороги Городище - Никольск - Ночка.

«В результате съезда и опрокидывания в кювет автомобиля пострадали 2 человека, один из них погиб на месте ДТП. Помощь по деблокировке не потребовалась, спасатели провели комплекс мероприятий по предотвращению вторичных поражающих факторов при ДТП», - пояснили в районном МКУ «Служба спасения».

В обоих случаях по фактам аварий проводится проверка.

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Источник — фото МКУ «Служба спасения» Никольского и Городищенского районов
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