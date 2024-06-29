Очевидцы сообщили о смертельном ДТП в Пензенском районе

29.06.2024 | 12:31

В субботу, 29 июня, в группе пензенских автомобилистов появилось сообщение о трагедии на трассе Пенза - Шемышейка.

На приложенных к нему кадрах видно, что метрах в 20 от дороги лежит на правом боку автомобиль, к которому по полю идут сотрудник ГАИ и 2 медика в синей униформе. Недалеко от машины они склоняются над чем-то в траве.

«Перед Алферьевкой, с летальным исходом», - написал очевидец.

За минувшую неделю в Пензенской области произошло несколько автокатастроф. Ночью 23 июня в Заречном врезалась в дерево «Лада-Приора», погибли 3 молодых человека и девушка.

24-го числа в Белинском районе авария унесла жизнь 59-летнего водителя «Лады-Весты» - машина слетела в кювет и врезалась в столб.

25 июня в Бессоновском районе столкнулись «Газель» и Renault Symbol. 63-летний водитель иномарки скончался на месте, 45-летний шофер «Газели» был доставлен в больницу.

В тот же день в Белинском районе 63-летний водитель ВАЗ-2115 врезался в стоящую фуру и погиб.

26 июня ДТП в Кузнецком районе унесло жизнь семьи - 34-летнего отца, 32-летней матери и 3-летнего ребенка. В их Gelly MK, стоявший вместе с другими машинами в ожидании разрешения на проезд, врезалась фура DAF.

27-го в Пензе на улице Свердлова водитель КамАЗа насмерть сбил 90-летнюю женщину, пересекавшую дорогу по пешеходному переходу.

Помимо ДТП со смертельными последствиями, произошла авария с участием нескольких детей. 27 июня в Наровчатском районе минивэн Toyota Noah слетел в кювет и врезался в дерево. В больнице оказались 55-летний водитель, 32-летняя женщина и девочки 2016 и 2023 годов рождения. 53-летнюю женщину и 12-летнюю девочку медики отпустили после оказания помощи.