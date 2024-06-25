В Белинском районе в ДТП с фурой погиб мужчина

25.06.2024 | 15:11

Во вторник, 25 июня, в ДТП на трассе в Белинском районе погиб 63-летний водитель ВАЗ-2115. Он врезался в фуру.

По предварительным данным, авария произошла в 10:00 на 155-м километре автодороги Тамбов - Пенза. Мужчина на легковой машине допустил наезд на стоящий Sitrak с полуприцепом.

От полученных травм водитель ВАЗа скончался на месте.

«По факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются причины и условия совершения аварии», - сообщила старший инспектор УГИБДД УМВД России по Пензенской области Алина Романкова.

Ранее в Белинском районе случилось еще одно смертельное ДТП. На 178-м километре той же трассы 59-летний водитель «Лады-Весты» не справился с управлением и съехал с дороги в кювет, где машина врезалась в столб.

«Уважаемые водители, во избежание трагических последствий на дороге Госавтоинспекция обращается с просьбой быть более осторожными, выбирать скорость с учетом дорожных и погодных условий. Необходимо помнить, что транспортное средство является источником повышенной опасности, следовательно, при управлении им должны быть повышены внимание, концентрация и чувство ответственности», - предупредила Алина Романкова.