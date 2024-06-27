В ГАИ рассказали, как случилась автокатастрофа в Кузнецком районе

27.06.2024 | 16:08

4 из 5 машин, оказавшихся участниками автокатастрофы в Кузнецком районе, стояли на месте. Об этом рассказали в Госавтоинспекции.

«Водитель грузовика с полуприцепом в месте производства дорожных работ наехал на стоящие впереди в попутном направлении 2 легковые и 2 грузовые машины», - пояснили в ведомстве.

Водитель и 2 пассажира одного из легковых автомобилей, зажатого между фурами, от полученных травм скончались. Это 34-летний мужчина, 32-летняя женщина и 3-летний мальчик.

«В момент происшествия ребенок находился в детском удерживающем устройстве на заднем сиденье», - пояснили в ГАИ.

Как сообщалось ранее, авария случилась в 12:30 на 732-м километре трассы М-5. Ее участники:

- DAF с полуприцепом, водитель - мужчина 1975 года рождения;

- Gelly MK, водитель - мужчина 1990 года рождения;

- Mercedes-Benz Actros с полуприцепом, водитель - мужчина 1983 года рождения;

- Renault с полуприцепом, водитель - мужчина 1985 года рождения;

- Chevrolet Lacetti, водитель - мужчина 1985 года рождения.

Шофер фуры марки DAF, который врезался в Gelly сзади, получил телесные повреждения и был госпитализирован. Водителя Renault и пассажира Chevrolet, женщину 1987 года рождения, после оказания медицинской помощи отпустили.