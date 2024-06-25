В Бессоновском районе произошло смертельное ДТП

25.06.2024 | 08:56

Утром во вторник, 25 июня, в Бессоновском районе произошло ДТП, в котором один человек погиб, другой получил травмы.

По предварительным данным, около 6:10 на 666-м километре федеральной автодороги М-5 «Урал» столкнулись автомобили «Газель» и Renault Symbol.

63-летний водитель Renault Symbol от полученных травм скончался на месте. 45-летний шофер «Газели» доставлен в больницу.

«На месте происшествия работают сотрудники полиции. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются причины и условия аварии», - сообщили в отделении пропаганды областной Госавтоинспекции.

В ночь на воскресенье, 23 июня, в Заречном в автокатастрофе погибли четыре человека - три молодых человека и девушка. Они врезались в дерево на «Ладе-Приоре».

Фото № 2 Пензенской Госавтоинспекции.