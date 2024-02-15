В Пензе росгвардейцы спасли пенсионерку от мошенников

15.02.2024 | 10:11

75-летнюю пензячку уговорили не брать кредит и не перечислять деньги мошенникам. Аферист побуждал ее к этому, представившись должностным лицом.

Все случилось около 17:00 среды, 14 февраля. Пензячка пришла в отделение банка на проспекте Строителей и попыталась оформить заем. Поведение пенсионерки насторожило оператора, она вызвала правоохранителей.

На место прибыли сотрудники Росгвардии. Они поговорили с пожилой женщиной и узнали, что ей позвонил незнакомец и начал уговаривать расстаться с существенной суммой.

«Женщину смогли убедить не поддаваться на уловки мошенников, стражи правопорядка успокоили ее. В итоге она не успела взять кредит и перевести деньги жуликам», - сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Пензячка от всей души поблагодарила за помощь и неравнодушие сотрудницу банка и росгвардейцев.