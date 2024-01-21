В Шемышейке выясняют обстоятельства смертельного пожара

21.01.2024 | 17:32

Днем в субботу, 20 января, в рабочем поселке Шемышейка случился пожар, в котором погиб человек.

Возгорание произошло в квартире дома на улице Дзержинского. После ликвидации пламени спасатели обнаружили тело 73-летней женщины.

По факту ЧП проводят проверку.

«При осмотре на теле погибшей каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Точную причину смерти пенсионерки назовет судебно-медицинский эксперт.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства и причины пожара. После завершения проверки примут процессуальное решение.