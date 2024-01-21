В Шемышейке выясняют обстоятельства смертельного пожара

Днем в субботу, 20 января, в рабочем поселке Шемышейка случился пожар, в котором погиб человек.
Возгорание произошло в квартире дома на улице Дзержинского. После ликвидации пламени спасатели обнаружили тело 73-летней женщины.
По факту ЧП проводят проверку.
«При осмотре на теле погибшей каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.
Точную причину смерти пенсионерки назовет судебно-медицинский эксперт.
Сейчас следователи устанавливают обстоятельства и причины пожара. После завершения проверки примут процессуальное решение.
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