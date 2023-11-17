В Бековском районе разыскивают пенсионера в сером драповом пальто

17.11.2023 | 20:28

Волонтеры и родственники разыскивают 76-летнего жителя села Яковлевка Бековского района Ивана Федоровича Баринова.

О местонахождении мужчины нет информации с 10 ноября.

Информация о начале поисков появилась на странице пензенского отделения поискового отряда «Лиза Алерт» соцсети «ВКонтакте» в пятницу, 17 ноября.

Рост пропавшего мужчины 165 сантиметров, телосложение худощавое. Иван Баринов лысый, у него серо-зеленые глаза. В день исчезновения на пенсионере были серое драповое пальто, черная вязаная шапка, галоши.

Всех, кто обладает какими-либо сведениями о местонахождении пропавшего, просят позвонить по номеру горячей линии 8-800-700-54-52 или 112.