В Земетчине три девушки-подростка съехали в кювет на ВАЗ-2109

06.10.2023 | 12:28

В четверг, 5 октября, в Земетчине ВАЗ-2109 с тремя подростками попал в ДТП.

По предварительным данным, это случилось в 14:00 возле дома № 12 на улице Долгова. За рулем автомобиля находилась 15-летняя девушка.

«Водитель допустила съезд с дороги в левый кювет с последующим наездом на препятствие (опора ЛЭП)», - сообщил начальник отдела ОАР и ПБДД УГИБДД УМВД России по Пензенской области Константин Моисеев.

В результате аварии управлявшая машиной девушка и две пассажирки 17 и 15 лет получили травмы. Последним потребовалась госпитализация. Водителя отпустили после оказания медицинской помощи.

По данному факту проводится проверка.