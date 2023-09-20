В 5-м Виноградном проезде в Пензе загорелся дом

В среду, 20 сентября, в 5-м Виноградном проезде загорелся расселенный дом № 3. Огонь охватил площадь в 40 кв. метров.
Сообщение о возгорании поступило спасателям в 17:10. На место выехали 12 человек на двух спецмашинах.
В ЧП никто не пострадал, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
Расселенный дом в 5-м Виноградном проезде вызывает у местных жителей беспокойство. 19 и 22 июня этого года на его территории горели бытовые отходы. Площадь возгорания составила 50 и 40 кв. метров соответственно.
Пензенцы просят власти обратить внимание на дом. Он является местом притяжения подростков и бродяг, там скапливается мусор, поэтому высок риск пожара.
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