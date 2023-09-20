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Происшествия

В 5-м Виноградном проезде в Пензе загорелся дом

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В среду, 20 сентября, в 5-м Виноградном проезде загорелся расселенный дом № 3. Огонь охватил площадь в 40 кв. метров.

Сообщение о возгорании поступило спасателям в 17:10. На место выехали 12 человек на двух спецмашинах.

В ЧП никто не пострадал, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Расселенный дом в 5-м Виноградном проезде вызывает у местных жителей беспокойство. 19 и 22 июня этого года на его территории горели бытовые отходы. Площадь возгорания составила 50 и 40 кв. метров соответственно.

Пензенцы просят власти обратить внимание на дом. Он является местом притяжения подростков и бродяг, там скапливается мусор, поэтому высок риск пожара.

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Источник — фото t.me/penza_novosti
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