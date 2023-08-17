В Городищенском районе в аварии пострадали три человека

17.08.2023 | 07:43

В среду, 16 августа, в Городищенском районе произошло ДТП, в котором пострадали люди.

В 17:06 в единую дежурно-диспетчерскую службу Городищенского района поступило сообщение о том, что на 709-м километре федеральной автодороги М-5 «Урал» столкнулись Mitsubishi и ВАЗ-2110.

Информация об аварии появилась в соцсети «ВКонтакте». На фотографиях видно, что автомобили получили повреждения. На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД, спасатели и медики.

Три человека с травмами различной степени тяжести были помещены в одну из больниц Пензы.

«Погибших нет», - сообщается в посте.