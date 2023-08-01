В Терновке водитель, уходя от одной машины, протаранил другую

В Пензе водитель, уходя от столкновения с одной машиной, врезался в другую. Момент аварии на улице Ивановской в Терновке попал на камеру. Во вторник, 1 августа, запись выложили в Сеть.
По словам очевидцев, все произошло у дома № 156.
Водитель, двигавшийся по дороге вдоль многоэтажки, не ожидал, что другой автомобилист выедет ему наперерез с правой стороны, и выкрутил руль влево.
Оказавшись на парковке, он врезался в стоявшую там машину, сдвинув ее на 45 градусов, и застыл на газоне.
Оба транспортных средства получили механические повреждения.
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