В Терновке водитель, уходя от одной машины, протаранил другую

01.08.2023 | 21:12

В Пензе водитель, уходя от столкновения с одной машиной, врезался в другую. Момент аварии на улице Ивановской в Терновке попал на камеру. Во вторник, 1 августа, запись выложили в Сеть.

По словам очевидцев, все произошло у дома № 156.

Водитель, двигавшийся по дороге вдоль многоэтажки, не ожидал, что другой автомобилист выедет ему наперерез с правой стороны, и выкрутил руль влево.

Оказавшись на парковке, он врезался в стоявшую там машину, сдвинув ее на 45 градусов, и застыл на газоне.

Оба транспортных средства получили механические повреждения.