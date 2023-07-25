В Терновке 14 пожарных тушили деревянный дом

Вечером во вторник, 25 июля, в микрорайоне Терновка случился пожар. Сигнал поступил в ГУ МЧС России по Пензенской области в 16:20.
Огонь охватил нежилой деревянный дом в 5-м проезде Терновского.
«В результате пожара строение выгорело на площади 100 кв. м», - сообщили в пресс-службе управления.
В результате ЧП никто из людей не пострадал.
«На тушение привлекалось 3 единицы техники и 14 человек личного состава. Проводится проверка», - добавили в МЧС.
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