В Терновке 14 пожарных тушили деревянный дом

25.07.2023 | 17:22

Вечером во вторник, 25 июля, в микрорайоне Терновка случился пожар. Сигнал поступил в ГУ МЧС России по Пензенской области в 16:20.

Огонь охватил нежилой деревянный дом в 5-м проезде Терновского.

«В результате пожара строение выгорело на площади 100 кв. м», - сообщили в пресс-службе управления.

В результате ЧП никто из людей не пострадал.

«На тушение привлекалось 3 единицы техники и 14 человек личного состава. Проводится проверка», - добавили в МЧС.