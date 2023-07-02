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Происшествия

На улице Ленинградской маршрутка врезалась в дерево

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В воскресенье, 2 июля, на улице Ленинградской в аварию попал общественный транспорт. Кадрами с места происшествия с редакцией сетевого издания «ПензаИнформ» поделился читатель.

В объектив камеры попал микроавтобус, оказавшийся на газоне. Автомобиль въехал в дерево, передняя часть кузова деформирована. Часть ствола лежит на пешеходной дорожке.

На месте аварии работает бригада скорой помощи. Медики помогают пассажирам выйти из автобуса. Одного из них пришлось вынести на носилках.

Пока официальной информации о ДТП нет, количество пострадавших неизвестно.

29 июня похожая авария произошла на улице Онежской в микрорайоне Арбеково. 35-летний водитель автомобиля «Соболь» не справился с управлением и врезался в столб. Травмы в аварии получил его 53-летний пассажир.

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