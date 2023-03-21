В Бековском районе пропал 71-летний мужчина с тростью

В Бековском районе пропал 71-летний Геннадий Алексеевич Райков, житель села Вертуновка.
Мужчина ушел из дома 13 марта, и с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.
Рост Геннадия Райкова - 170 см, телосложение худощавое, волосы черные, глаза карие. В день исчезновения на нем были темно-серая куртка, черные брюки и ботинки, черная фуражка или норковая шапка.
При себе у мужчины имелась металлическая трость.
«Если у вас есть сведения, которые могут посодействовать поиску, позвоните на горячую линию 8(800)700-54-52 (звонок бесплатный)», - обратились к населению волонтеры регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт».
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