В Бековском районе пропал 71-летний мужчина с тростью

21.03.2023 | 11:20

В Бековском районе пропал 71-летний Геннадий Алексеевич Райков, житель села Вертуновка.

Мужчина ушел из дома 13 марта, и с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.

Рост Геннадия Райкова - 170 см, телосложение худощавое, волосы черные, глаза карие. В день исчезновения на нем были темно-серая куртка, черные брюки и ботинки, черная фуражка или норковая шапка.

При себе у мужчины имелась металлическая трость.

«Если у вас есть сведения, которые могут посодействовать поиску, позвоните на горячую линию 8(800)700-54-52 (звонок бесплатный)», - обратились к населению волонтеры регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт».