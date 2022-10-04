В Красном Лимане погиб 19-летний уроженец Пензенской области

04.10.2022 | 10:19

Уроженец села Архангельского Городищенского района Данил Бойков героически погиб при участии в военной спецоперации на Украине, выполняя боевую задачу в Красном Лимане.

Сообщение об этом размещено в группе «Подслушано Городищенский район» в соцсети «ВКонтакте».

В администрации района порталу «ПензаИнформ» подтвердили информацию, добавив, что Данил Бойко служил по контракту в тольяттинской бригаде спецназа ГРУ. В декабре Данилу должно было исполниться 20 лет.

В комментариях десятки пользователей Сети выражают горячее сочувствие родным и близким погибшего юноши.

«Никакие слова утешения не уймут боли и слез родных. Примите искренние соболезнования, мы безмерно скорбим вместе с вами», «Вечная память!» - пишут они.