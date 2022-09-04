В ДТП в Городищенском районе погиб водитель легковушки

04.09.2022 | 09:54

В Городищенском районе в субботу, 3 сентября, случилось серьезное ДТП с участием грузового и легкового транспорта.

Информацию об аварии опубликовал Telegram-канал «Подслушано Городищенский район».

Сообщается, что на 703-м километре трассы М5 около 17:30 столкнулись автовоз Mercedes и легковушка.

Последствия ДТП запечатлела камера. От удара у легковой машины смяло переднюю часть. Ее водитель погиб на месте.

В отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по области сетевому изданию «ПензаИнформ» рассказали, что за рулем большегрузы был 56-летний мужчина. Легковым автомобилем марки Hyundai управлял 37-летний водитель.

По факту случившегося проводится проверка.