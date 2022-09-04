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Происшествия

В ДТП в Городищенском районе погиб водитель легковушки

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В Городищенском районе в субботу, 3 сентября, случилось серьезное ДТП с участием грузового и легкового транспорта.

Информацию об аварии опубликовал Telegram-канал «Подслушано Городищенский район».

Сообщается, что на 703-м километре трассы М5 около 17:30 столкнулись автовоз Mercedes и легковушка.

Последствия ДТП запечатлела камера. От удара у легковой машины смяло переднюю часть. Ее водитель погиб на месте.

В отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по области сетевому изданию «ПензаИнформ» рассказали, что за рулем большегрузы был 56-летний мужчина. Легковым автомобилем марки Hyundai управлял 37-летний водитель.

По факту случившегося проводится проверка.

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Источник — фото t.me/podslushano058
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Гость||

Четко на встречку выехал. След какой хороший.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

у легковой машины смяло переднюю часть. Ее водитель погиб на месте.
Непристёгнутый?

Гость||

Для кого-то рабочее место освободилось

Гость||

Дурачок пишет

Гость||

Гость писал(a):

Бабы ещё нарожают
Когда же ты уймешься, выродок?

Гость||

Гость писал(a):

Четко на встречку выехал. След какой хороший.
Зачем ерунду писать какая встречка? Это между Чаадаевкой м мостом через Суру , там потоки разведены и барьеры с тросами , на встречку там не выйти. Водитель легковушки гнал и играл в шашки и влетел в хвост автовоза , к тому же ещё и был не пристегнут.

Гость||

Самоликвидировлся бывает

Гость||

Хорошо, что одним дурачком на дороге меньше.


Имя: Гость
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