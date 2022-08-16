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Происшествия

В Пензенском районе случился пожар на стройплощадке

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Днем во вторник, 16 августа, в селе Засечном случился пожар. Кадрами со столбом дыма поделился с сетевым изданием «ПензаИнформ» очевидец.

Также снимки ЧП распространились в пабликах соцсети «ВКонтакте». Авторы сообщили о пожаре на Алой улице, где идет строительство школы.

Факт пожара подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС России по области. ЧП случилось на строительной площадке - там загорелся мусор.

«При проведении сварочных работ загорелся строительный мусор. Возгорание потушили в кратчайшие сроки, ущерб технике и стройматериалам причинен не был. Возникшая ситуация никак не повлияет на сроки строительства и ввода школы в эксплуатацию», - пояснили представителя холдинга «Термодом».

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, огонь оперативно ликвидировали 6 спасателей, прибывшие на 2 спецмашинах. В ЧП никто не пострадал.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото Дарьи Павкиной, vk.com/penza_live
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Гость||

Хлопок был?

Гость||

Гость писал(а):

> Хлопок был?

коттон 100 %

Гость||

Гость писал(a):

Хлопок был?
Петух был

Гость||

Город счастливых людей

Гость||

Интересно кстати, а сколько платят модератору за удаление одного коммента?

Гость||

Гость писал(a):

Хлопок был?
Дурачок был. В зеркале погляди.

Гость||

Ой да ладно - ничего страшного

Гость||

Как что то построют-откроют- так ГОРОД спутник, а как ЧП - село Засечное Пензенского района

Гость||

Гость писал(a):

Интересно кстати, а сколько платят модератору за удаление одного коммента?
Там не так. Вычитают, если пропустит "неудобный" комментарий.

Гость||

гастарбайтеры курили?

Гость||

Ну очень даже хорошо видно платят модератору за подчиску коммнтов. Они работают, люди в курсе

Гость||

Сегодня прямо кишмя кишит пьянь в комментах, почитать нечего...

Имя: Гость
Комментарий:

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