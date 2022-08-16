В Пензенском районе случился пожар на стройплощадке

16.08.2022 | 12:02

Днем во вторник, 16 августа, в селе Засечном случился пожар. Кадрами со столбом дыма поделился с сетевым изданием «ПензаИнформ» очевидец.

Также снимки ЧП распространились в пабликах соцсети «ВКонтакте». Авторы сообщили о пожаре на Алой улице, где идет строительство школы.

Факт пожара подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС России по области. ЧП случилось на строительной площадке - там загорелся мусор.

«При проведении сварочных работ загорелся строительный мусор. Возгорание потушили в кратчайшие сроки, ущерб технике и стройматериалам причинен не был. Возникшая ситуация никак не повлияет на сроки строительства и ввода школы в эксплуатацию», - пояснили представителя холдинга «Термодом».

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, огонь оперативно ликвидировали 6 спасателей, прибывшие на 2 спецмашинах. В ЧП никто не пострадал.