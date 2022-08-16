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Происшествия

В Бессоновке при пожаре пострадал мужчина

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В Бессоновке при пожаре в доме пострадал 51-летний мужчина. Инцидент произошел во вторник, 16 августа, на улице Тюрина.

Сообщение о ЧП поступило спасателям в 4:55. На место выехали 12 человек на 4 спецмашинах.

«Сгорела кровля (с последующим обрушением) и выгорела внутри по всей площади одноэтажного кирпичного дома», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

В ЧП пострадал мужчина 1971 года рождения - получил ожоги кистей обеих рук и ноги. Медики направили его в пензенскую больницу № 5.

Специалисты выясняют причины и обстоятельства возгорания.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото ГУ МЧС России по Пензенской области
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Гость||

Петух заствил страдать его

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