В Бессоновке при пожаре пострадал мужчина

16.08.2022 | 09:34

В Бессоновке при пожаре в доме пострадал 51-летний мужчина. Инцидент произошел во вторник, 16 августа, на улице Тюрина.

Сообщение о ЧП поступило спасателям в 4:55. На место выехали 12 человек на 4 спецмашинах.

«Сгорела кровля (с последующим обрушением) и выгорела внутри по всей площади одноэтажного кирпичного дома», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

В ЧП пострадал мужчина 1971 года рождения - получил ожоги кистей обеих рук и ноги. Медики направили его в пензенскую больницу № 5.

Специалисты выясняют причины и обстоятельства возгорания.