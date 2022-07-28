В Пензе на Бугровке загорелся частный дом

28.07.2022 | 17:38

В четверг, 28 июля, в частном секторе Пензы произошел пожар.

Фото, на котором запечатлен столб дыма в районе Бугровки, появилось в соцсети «ВКонтакте». Автор уточнил, что оно сделано в 17:20.

В ГУ МЧС России по Пензенской области сообщили, что на Мотоциклетной улице загорелся частный жилой дом. На снимке, предоставленном ведомством, видно, что здание горит открытым пламенем.

«Работают пожарно-спасательные подразделения», - добавили в пресс-службе.