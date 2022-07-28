Происшествия

В Пензе на Бугровке загорелся частный дом

Печать
Telegram

В четверг, 28 июля, в частном секторе Пензы произошел пожар.

Фото, на котором запечатлен столб дыма в районе Бугровки, появилось в соцсети «ВКонтакте». Автор уточнил, что оно сделано в 17:20.

В ГУ МЧС России по Пензенской области сообщили, что на Мотоциклетной улице загорелся частный жилой дом. На снимке, предоставленном ведомством, видно, что здание горит открытым пламенем.

«Работают пожарно-спасательные подразделения», - добавили в пресс-службе.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — vk.com/sova_penza
0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

Фото, на котором запечатлен столб дыма в районе Бугровки, появилось в соцсети «ВКонтакте»
В сообществе АУЕшников. Ясное дело. Бдят за обстановкой.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте