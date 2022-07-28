В Пензе на Бугровке загорелся частный дом

В четверг, 28 июля, в частном секторе Пензы произошел пожар.
Фото, на котором запечатлен столб дыма в районе Бугровки, появилось в соцсети «ВКонтакте». Автор уточнил, что оно сделано в 17:20.
В ГУ МЧС России по Пензенской области сообщили, что на Мотоциклетной улице загорелся частный жилой дом. На снимке, предоставленном ведомством, видно, что здание горит открытым пламенем.
«Работают пожарно-спасательные подразделения», - добавили в пресс-службе.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
penzainform.ru писал(a):В сообществе АУЕшников. Ясное дело. Бдят за обстановкой.