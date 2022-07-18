Очевидец снял из окна полыхавший на пр-те Победы микроавтобус

18.07.2022 | 10:06

В Сети появилось видео со сгоревшим в Пензе микроавтобусом. Инцидент произошел рано утром в понедельник, 18 июля, на проспекте Победы.

Очевидец поделился в городском водительском телеграм-канале записью, сделанной из окна ближайшего дома.

На кадрах запечатлено, как микроавтобус Ford Transit горел открытым огнем. На место ЧП прибыли спасатели, которые и потушили транспортное средство.

Ранее представители МЧС сообщили, что пожар на проспекте Победы, 126, произошел в 6:32. К тушению привлекались шесть сотрудников ведомства на спецавтомобиле. Никто из людей не пострадал.

Что могло стать причиной возгорания, не уточняется.