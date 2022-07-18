Очевидец снял из окна полыхавший на пр-те Победы микроавтобус

В Сети появилось видео со сгоревшим в Пензе микроавтобусом. Инцидент произошел рано утром в понедельник, 18 июля, на проспекте Победы.
Очевидец поделился в городском водительском телеграм-канале записью, сделанной из окна ближайшего дома.
На кадрах запечатлено, как микроавтобус Ford Transit горел открытым огнем. На место ЧП прибыли спасатели, которые и потушили транспортное средство.
Ранее представители МЧС сообщили, что пожар на проспекте Победы, 126, произошел в 6:32. К тушению привлекались шесть сотрудников ведомства на спецавтомобиле. Никто из людей не пострадал.
Что могло стать причиной возгорания, не уточняется.
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про это есть уже новость, переписывают по сто раз одно и тоже, ну и новости, позорище!