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Происшествия

В исправительной колонии в Пензе случился пожар

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В среду, 13 апреля, на территории пензенской исправительной колонии № 1 в Автоматном переулке случился пожар.

Фото с места события появилось в соцсети «ВКонтакте». На режимной территории запечатлены клубы черного дыма и языки пламени.

ЧП прокомментировали в УФСИН России по Пензенской области.

«В 10:20 в промышленной зоне ИК-1 УФСИН России по Пензенской области произошло возгорание, площадь которого составила 179 кв. м.

Для ликвидации прибыло 4 пожарных расчета ГУ МЧС России по Пензенской области. В 10:40 пожар ликвидировали. Пострадавших нет.

Причина происшествия в данный момент выясняется», - сообщили в пресс-службе ведомства.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото vk.com/sova_penza
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Гость||

Петух там о себе сказал

Гость||

Да,это был он.

Гость||

Задолбал своим петухом,смени пластинку!

Имя: Гость
Комментарий:

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