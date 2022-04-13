В исправительной колонии в Пензе случился пожар

13.04.2022 | 13:34

В среду, 13 апреля, на территории пензенской исправительной колонии № 1 в Автоматном переулке случился пожар.

Фото с места события появилось в соцсети «ВКонтакте». На режимной территории запечатлены клубы черного дыма и языки пламени.

ЧП прокомментировали в УФСИН России по Пензенской области.

«В 10:20 в промышленной зоне ИК-1 УФСИН России по Пензенской области произошло возгорание, площадь которого составила 179 кв. м.

Для ликвидации прибыло 4 пожарных расчета ГУ МЧС России по Пензенской области. В 10:40 пожар ликвидировали. Пострадавших нет.

Причина происшествия в данный момент выясняется», - сообщили в пресс-службе ведомства.