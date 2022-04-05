Названа предварительная причина пожара на Ладожской

05.04.2022 | 20:12

Лишь чудом удалось избежать человеческих жертв. В 10:10 на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре в квартире многоэтажки на Ладожской улице. В жилом помещении оказались заблокированы люди. Эвакуировать через входную дверь семью не получилось. Из горящего помещения спасатели вызволяли попавших в беду с помощью спецтехники.

«Всего эвакуировано из подъезда 15 человек. Из горящей квартиры пожарно-спасательным подразделением - сотрудниками специализированной пожарно-спасательной части были спасены мужчина и женщина, а также их двухлетний ребенок», - сообщила начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.

Огонь распространился на площади 30 квадратных метров - в жилой комнате, а также части коридора.

«По предварительным данным, у них случились неполадки с телевизором в квартире, произошло загорание, и пожарно-спасательным подразделениям пришлось людей спасать. Самостоятельно покинуть помещение они не могли», - пояснила Анна Шупилова.

На тушение пожара было привлечено 3 единицы техники и 20 человек личного состава.