За выходные в водоемах области утонуло четыре человека

21.06.2021 | 10:09

За два выходных дня в Пензенской области случилось четыре происшествия на воде, в результате которых погибли четверо молодых мужчин. Об этом сообщил врио зампреда правительства Виктор Кувайцев на совещании в понедельник, 21 июня.

Первое ЧП было в Кузнецком районе. 19 июня водолазы извлекли из воды тело мужчины 1983 года рождения.

20 июня в Нижнеломовском районе спасатели достали труп юноши 2003 года рождения. Он утонул при свидетелях. В тот же день в Сердобском районе водолазы нашли погибшим мужчину 1996 года рождения.

Утром 21 июня спасатели выехали на водоем в Пачелмском районе, где утонул мужчина 1982 года рождения.

Врио губернатора Олег Мельниченко отметил, что все погибшие были нетрезвыми.

«Нам необходимо организовать патрулирование с целью выявления распития спиртных напитков, потому что они сначала хорошо выпьют, потом лезут в воду и тонут. Надо эту пьянку на воде прекращать», - заявил он.