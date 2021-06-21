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Происшествия

За выходные в водоемах области утонуло четыре человека

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За два выходных дня в Пензенской области случилось четыре происшествия на воде, в результате которых погибли четверо молодых мужчин. Об этом сообщил врио зампреда правительства Виктор Кувайцев на совещании в понедельник, 21 июня.

Первое ЧП было в Кузнецком районе. 19 июня водолазы извлекли из воды тело мужчины 1983 года рождения.

20 июня в Нижнеломовском районе спасатели достали труп юноши 2003 года рождения. Он утонул при свидетелях. В тот же день в Сердобском районе водолазы нашли погибшим мужчину 1996 года рождения.

Утром 21 июня спасатели выехали на водоем в Пачелмском районе, где утонул мужчина 1982 года рождения.

Врио губернатора Олег Мельниченко отметил, что все погибшие были нетрезвыми.

«Нам необходимо организовать патрулирование с целью выявления распития спиртных напитков, потому что они сначала хорошо выпьют, потом лезут в воду и тонут. Надо эту пьянку на воде прекращать», - заявил он.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Врио губернатора Олег Мельниченко отметил, что все погибшие были нетрезвыми.
Надо ввести сухой закон для непривитых.

Гость||

Нам необходимо организовать патрулирование с целью выявления распития спиртных напитков, потому что они сначала хорошо выпьют, потом лезут в воду и тонут. Надо эту пьянку на воде прекращать» разве раньше патрулирования не было ?

Гость||

Гость писал(a):

разве раньше патрулирования не было ?
Не было

Гость||

Гость писал(a):

Надо ввести сухой закон для непривитых.
Гость писал(a):
Надо ввести сухой закон для непривитых.
привитый спинного мозга

Гость||

а что они сделать могут? выпить на берегу реки это противозаконно? с какого времени стало? где записано в каком законе?

Имя: Гость
Комментарий:

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