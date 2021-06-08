Происшествия

Почти 45 000 пензенцев благополучно перенесли коронавирусную инфекцию

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В Пензенской области количество пациентов, благополучно перенесших коронавирусную инфекцию, приближается к 45 тысячам. В понедельник, 7 июня, были выписаны 54 человека. Число выздоровевших достигло 44 941.

«Зарегистрирована смерть пяти пациентов с COVID-19», - добавили в пресс-службе регионального правительства.

Умершие - мужчина (78 лет) и четыре женщины (86, 80, 77, 55 лет). У всех кроме коронавирусной инфекции выявили хроническую ишемическую болезнь сердца и атеросклероз. У пациента также был сахарный диабет, холелитиаз и хронический калькулезный холецистит.

Теперь, по данным оперативного штаба, в регионе насчитывается 852 смерти от COVID-19.

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Гость||

Печально то как… что же теперь делать? (Сарказм)

Гость||

Постройте хоть небольшой крематорий для инфекционных трупов за счёт бюджета.

Кому выгодно распространение заразы и увеличениние смертности населения?

Сделайте красивые,ухоженые колумбарии... в Чемодановке и на Н- Западном кладбищах,в Бессоновке и Терновке. Если будет уход,то всё окупится.

Гость||

5-6,всё стабильно...

Гость||

Гость писал(а):

> Печально то как… что же теперь делать? (Сарказм)

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Ходить в Драмтеатр на Мёртвые души.

Благополучно проданы Чичикову.

Имя: Гость
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