Почти 45 000 пензенцев благополучно перенесли коронавирусную инфекцию

08.06.2021 | 08:17

В Пензенской области количество пациентов, благополучно перенесших коронавирусную инфекцию, приближается к 45 тысячам. В понедельник, 7 июня, были выписаны 54 человека. Число выздоровевших достигло 44 941.

«Зарегистрирована смерть пяти пациентов с COVID-19», - добавили в пресс-службе регионального правительства.

Умершие - мужчина (78 лет) и четыре женщины (86, 80, 77, 55 лет). У всех кроме коронавирусной инфекции выявили хроническую ишемическую болезнь сердца и атеросклероз. У пациента также был сахарный диабет, холелитиаз и хронический калькулезный холецистит.

Теперь, по данным оперативного штаба, в регионе насчитывается 852 смерти от COVID-19.