Сетевое издание|18+|Понедельник|7 июн 2021|16:47
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+22oC
+23oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+22oC
+23oC
Завтра | Дождь |

Происшествия

В Веселовке компания молодых людей избила мужчину

Печать

Вечер воскресенья, 6 июня, выдался для жителей улицы Кондольской в микрорайоне Веселовка неспокойным. Их потревожили крики, сопровождавшие драку. В конфликте участвовало несколько человек.

Об инциденте в социальной сети Instagram сообщил местный житель, решивший сохранить анонимность.

«Соседка сказала, что по пути домой увидела неместных ребят, а спустя какое-то время начались крики. И тут все вышли из дома и увидели драку. В итоге кого-то избили, даже вызвали реанимацию. Хорошо, что полиция приехала быстро, но за 20 лет, что мы тут живем, такой инцидент у нас случается впервые», - поведал пользователь.

На видео, прикрепленном к посту, запечатлена улица, в конце которой собралась толпа. Слышны крики, нецензурная ругань. В кадр попал, по всей видимости, один из участников конфликта. Мужчина лежит на земле возле фонаря, затем пытается уползти от правоохранителя.

В пресс-службе регионального управления Росгвардии прокомментировали случившееся.

Вызов стражи правопорядка получили в 21:15. Прибывший на место патруль встретили местные жители. Они указали на группу молодых людей, которые были неподалеку. По их словам, нетрезвые агрессоры избили мужчину.

Пострадавшему требовалась помощь, поэтому вызвали бригаду скорой помощи. Медики, заподозрив у избитого черепно-мозговую травму, госпитализировали его.

«Подозреваемые в нанесении телесных повреждений 24, 28, 29 и 35 лет были задержаны сотрудниками Росгвардии на месте. Для дальнейшего разбирательства их доставили в отдел полиции», - сообщил сетевому изданию «ПензаИнформ» начальник пресс-службы регионального управления Росгвардии Денис Кострюков.

Источник — видео instagram.com/penza_novosti
0
0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

Мужчина лежит на земле возле фонаря, затем пытается уползти от правоохранителя.
Пострадавший решил, что правоохранители его добьют?

Гость||

Работу сделала Росгвардия, а полицаи их отпустят....

Гость||

penzainform.ru писал(a):

На видео, прикрепленном к посту, запечатлена улица, в конце которой собралась толпа. Слышны крики, нецензурная ругань. В кадр попал, по всей видимости, один из участников конфликта.

Измельчала деревня, Когда то если чужаки били кого то из местных И только это увидели деревенские то заезжим приходилось спасаться бегством если вообще смогли бы убежать. Потому ранее в деревню жлобье и урки не совались.

Гость||

раньше по вечерам были патрули полицейских, а где они сейчас?

Гость||

Пропаганда насилия на ТВ и вседозволенность для отдельных порождают то, что имеем. Могу предположить, что будет хуже, если не остановимся.

Гость||

Ватники опасаются выступать против властей, но себе подобных избивают очень охотно и часто.

Гость||

Гость писал(a):

Измельчала деревня, Когда то если чужаки били кого то из местных И только это увидели деревенские то заезжим приходилось спасаться бегством если вообще смогли бы убежать. Потому ранее в деревню жлобье и урки не совались.
Когда давно? Где то лет 20 назад посреди улицы в близлежащем от места событий ч.с. с одним местным "пообщался", никто не подошёл хотя и смотрели. А вот что трое одного это да, бакланы бестолковые.

Гость писал(a):

Ватники опасаются выступать против властей
Ты иди у себя воду мути на ua форумах бандеровец недобитый, у вас там есть чем заняться и без наших местных мелочей, а нас власть устраивает. ;)

Гость||

Пердел сфер влияния.

Гость||

Пердел сфер влияния.

.............................

Попьяни закрутилось, а тут уже политику шьют мужикам.

Гость||

Стражи порядка прибыли на место, когда еще драчуны не разбежались - это как же так? Или хулиганы были маломобильные, или стражи порядка по ошибке рано приехали.

Гость||

Обычное дело в гетто

Гость||

Молодёжь сейчас дикая , за это наказывать нужно жёстко, зона их место и прощение такому быть не может,,скоты.

Гость||

Гость писал(a):

Измельчала деревня, Когда то если чужаки били кого то из местных И только это увидели деревенские то заезжим приходилось спасаться бегством если вообще смогли бы убежать.
Уточни, когда-то это лет пятьдесят наверное назад. С тех пор законы в России немного изменились, а ты отстал от жизни. За такое дело можно присесть надолго. Это раз. А второе - в деревне уже некому защищать, все ухали в город и ходят в костюмчиках с портфелями в офисы.

Гость||

Полицаям надо было тут же в лесу этим четырем дебилам дымоходы прочистить.

Гость||

весело там в Весёловек

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте