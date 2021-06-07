В Веселовке компания молодых людей избила мужчину

07.06.2021 | 11:32

Вечер воскресенья, 6 июня, выдался для жителей улицы Кондольской в микрорайоне Веселовка неспокойным. Их потревожили крики, сопровождавшие драку. В конфликте участвовало несколько человек.

Об инциденте в социальной сети Instagram сообщил местный житель, решивший сохранить анонимность.

«Соседка сказала, что по пути домой увидела неместных ребят, а спустя какое-то время начались крики. И тут все вышли из дома и увидели драку. В итоге кого-то избили, даже вызвали реанимацию. Хорошо, что полиция приехала быстро, но за 20 лет, что мы тут живем, такой инцидент у нас случается впервые», - поведал пользователь.

На видео, прикрепленном к посту, запечатлена улица, в конце которой собралась толпа. Слышны крики, нецензурная ругань. В кадр попал, по всей видимости, один из участников конфликта. Мужчина лежит на земле возле фонаря, затем пытается уползти от правоохранителя.

В пресс-службе регионального управления Росгвардии прокомментировали случившееся.

Вызов стражи правопорядка получили в 21:15. Прибывший на место патруль встретили местные жители. Они указали на группу молодых людей, которые были неподалеку. По их словам, нетрезвые агрессоры избили мужчину.

Пострадавшему требовалась помощь, поэтому вызвали бригаду скорой помощи. Медики, заподозрив у избитого черепно-мозговую травму, госпитализировали его.

«Подозреваемые в нанесении телесных повреждений 24, 28, 29 и 35 лет были задержаны сотрудниками Росгвардии на месте. Для дальнейшего разбирательства их доставили в отдел полиции», - сообщил сетевому изданию «ПензаИнформ» начальник пресс-службы регионального управления Росгвардии Денис Кострюков.