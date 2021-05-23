В Мокшане ведутся поиски 17-летнего юноши в красной футболке

23.05.2021 | 17:24

В поселке Мокшан Пензенской области пропал 17-летний Денис Алексеевич Силиваненко. О местонахождении юноши нет сведений с субботы, 22 мая.

Информацию о пропавшем разместили на странице регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» соцсети «ВКонтакте».

Рост юноши 177 сантиметров, телосложение худощавое. У пропавшего темные волосы и зеленые глаза. В день исчезновения на нем были красная футболка, черные спортивные брюки и кроссовки.

Всех, кто располагает информацией, которая может помочь в поиске Дениса Силиваненко, просят позвонить по номеру 8(800)-700-54-52 или 112.