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В Пензенской области ищут пенсионера с тростью

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В Пензенской области разыскивают 67-летнего мужчину. Анатолий Васильевич Мишин ушел из садоводческого некоммерческого товарищества «65 лет Октября» в Сердобском районе 15 мая. С тех пор его местонахождение остается неизвестным.

Рост пропавшего 176 см, телосложение плотное, глаза серые, волосы седые, короткие.

Он одет в синюю замшевую куртку, темную рубашку, синие спортивные штаны с белыми лампасами, на ногах - черные калоши. С собой имеет серебристую трость с черной рукояткой.

«Нуждается в медицинской помощи. Если у вас есть сведения, которые могут посодействовать поиску, позвоните на горячую линию 88007005452 (звонок бесплатный) или по телефону 112. Нужна помощь добровольцев!» - подчеркнули представители регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт».

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