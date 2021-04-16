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Происшествия

Полиция ищет свидетелей наезда на женщину в Пензе

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Управление ГИБДД УМВД России по Пензенской области просит откликнуться свидетелей ДТП, в котором пострадал пешеход.

13 апреля в 23:10 напротив дома № 48 на проспекте Строителей в Пензе водитель неустановленного автомобиля наехал на женщину 1980 года рождения и скрылся с места происшествия.

Жертва наезда получила травмы.

«Убедительная просьба к очевидцам происшествия позвонить по телефонам: 59-90-47, 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04 - или обратиться по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 181», - информирует отделение пропаганды ведомства.

Это не первый случай, когда водитель, сбив пешехода, уезжает прочь. Так, 23 февраля в Лунинском районе под колесами автомобиля оказался 35-летний мужчина. Его госпитализировали.

Водитель скрылся, но правоохранители нашли его. Им оказался 28-летний мужчина, который попал в ДТП, управляя автомобилем Ford Focus.

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Гость||

Мусара вы Че ?вам за это деньги платят вот и ищите псы

Гость||

А сколько стоит помощь нынче?

Гость||

Гость писал(a):

Мусара вы Че ?вам за это деньги платят вот и ищите псы
Надеюсь твою мать тоже собьют)

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Управление ГИБДД УМВД России по Пензенской области просит откликнуться свидетелей ДТП, в котором пострадал пешеход.
Что там система безопасный город, работает ли она во благо обычных горожан?

Оплачивать услуги по прейскуранту?

https://www.penzainform.ru/news/social/2021/04/14/s_organizatorov_aktcii_v_penze_hotyat_vziskat_pochti_890_tis_rub.html

Гость||

Неустановленный водитель на предмете похожем на автомобиль совершил манёвр, похожий на наезд..

Гость||

Гость писал(a):

Неустановленный водитель на предмете похожем на автомобиль совершил манёвр, похожий на наезд..
Люди, похожие на полицейских, пытаются создать видимость деятельности.

Имя: Гость
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