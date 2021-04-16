Полиция ищет свидетелей наезда на женщину в Пензе

16.04.2021 | 12:59

Управление ГИБДД УМВД России по Пензенской области просит откликнуться свидетелей ДТП, в котором пострадал пешеход.

13 апреля в 23:10 напротив дома № 48 на проспекте Строителей в Пензе водитель неустановленного автомобиля наехал на женщину 1980 года рождения и скрылся с места происшествия.

Жертва наезда получила травмы.

«Убедительная просьба к очевидцам происшествия позвонить по телефонам: 59-90-47, 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04 - или обратиться по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 181», - информирует отделение пропаганды ведомства.

Это не первый случай, когда водитель, сбив пешехода, уезжает прочь. Так, 23 февраля в Лунинском районе под колесами автомобиля оказался 35-летний мужчина. Его госпитализировали.

Водитель скрылся, но правоохранители нашли его. Им оказался 28-летний мужчина, который попал в ДТП, управляя автомобилем Ford Focus.