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Происшествия

На улице Огарева в Пензе избили гостеприимную хозяйку

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В Пензе, в доме на улице Огарева, задержали 47-летнего гражданина, избившего женщину. Инцидент произошел около 3:00 в пятницу, 15 января.

Пензячка и ее муж позвали в гости своего знакомого, накрыли стол, поставили спиртное. Однако в какой-то момент веселая беседа перешла в словесную баталию: хозяин жилища и приятель поссорились.

Конфликт перерос в драку. Напуганная горожанка вызвала правоохранителей.

Гость же не желал успокаиваться. Он набросился на женщину с кулаками. Избив хозяйку, злоумышленник схватился за нож.

Ранить кого-нибудь ему помешали сотрудники Росгвардии, прибывшие по вызову. Они попросили его бросить оружие и, после того как агрессор последовал указанию, задержали его.

«Для дальнейшего разбирательства гражданина доставили в отдел полиции», - рассказали сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Источник — фото Управления Росгвардии по Пензенской области
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Гость||

Судя по заголовку, этих гостеприимных хозяев должны были соседи отметелить.

Гость||

Пьянь. Что гости что хозяева.

Имя: Гость
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