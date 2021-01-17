На улице Огарева в Пензе избили гостеприимную хозяйку

В Пензе, в доме на улице Огарева, задержали 47-летнего гражданина, избившего женщину. Инцидент произошел около 3:00 в пятницу, 15 января.
Пензячка и ее муж позвали в гости своего знакомого, накрыли стол, поставили спиртное. Однако в какой-то момент веселая беседа перешла в словесную баталию: хозяин жилища и приятель поссорились.
Конфликт перерос в драку. Напуганная горожанка вызвала правоохранителей.
Гость же не желал успокаиваться. Он набросился на женщину с кулаками. Избив хозяйку, злоумышленник схватился за нож.
Ранить кого-нибудь ему помешали сотрудники Росгвардии, прибывшие по вызову. Они попросили его бросить оружие и, после того как агрессор последовал указанию, задержали его.
«Для дальнейшего разбирательства гражданина доставили в отдел полиции», - рассказали сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального управления Росгвардии.
Судя по заголовку, этих гостеприимных хозяев должны были соседи отметелить.