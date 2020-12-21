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Происшествия

Житель Пензы устроил погром в чужом доме и сбежал

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В воскресенье, 20 декабря, росгвардейцы задержали 45-летнего пензенца, забравшегося в чужой частный дом на Овощной улице.

Перепуганная хозяйка между 18 и 19 часами позвонила в правоохранительные органы, сообщив, что неизвестный ей мужчина, предположительно пьяный, выбил окно и проник в комнату.

Когда женщина стала выпроваживать гостя, он разозлился, начал ломать мебель и разбрасывать вещи, не желая уходить. Однако, как только хозяйка начала звонить в полицию, хулиган, испугавшись, убежал.

«Внимательно выслушав заявительницу и получив приметы предполагаемого злоумышленника, сотрудники Росгвардии приступили к его поиску. Через несколько минут, отрабатывая близлежащую территорию, стражи порядка заметили гражданина, схожего по описанию. Позже его опознала хозяйка дома», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

Незаконно проникшего в дом мужчину передали сотрудникам полиции.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото пресс-службы Управления Росгвардии по Пензенской области
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Гость||

Как хорошо что это был не я!

Гость||

форум превратили в твиттер. Заголовок без содержания. ищи где хочешь

Имя: Гость
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