Житель Пензы устроил погром в чужом доме и сбежал

21.12.2020 | 09:52

В воскресенье, 20 декабря, росгвардейцы задержали 45-летнего пензенца, забравшегося в чужой частный дом на Овощной улице.

Перепуганная хозяйка между 18 и 19 часами позвонила в правоохранительные органы, сообщив, что неизвестный ей мужчина, предположительно пьяный, выбил окно и проник в комнату.

Когда женщина стала выпроваживать гостя, он разозлился, начал ломать мебель и разбрасывать вещи, не желая уходить. Однако, как только хозяйка начала звонить в полицию, хулиган, испугавшись, убежал.

«Внимательно выслушав заявительницу и получив приметы предполагаемого злоумышленника, сотрудники Росгвардии приступили к его поиску. Через несколько минут, отрабатывая близлежащую территорию, стражи порядка заметили гражданина, схожего по описанию. Позже его опознала хозяйка дома», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

Незаконно проникшего в дом мужчину передали сотрудникам полиции.