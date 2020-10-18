Список жертв COVID-19 в области пополнили еще три женщины

18.10.2020 | 19:40

В Пензенской области за сутки подтвердили еще три смерти, вызванные коронавирусной инфекцией. Все жертвы - женщины, у которых после заражения COVID-19 развилась двусторонняя субтотальная пневмония. Об этом сообщила вечером в воскресенье, 18 октября, пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

Одной из скончавшихся было 46 лет. Она страдала ожирением III степени и артериальной гипертензией.

Вторая умершая - женщина в возрасте 61 года. У нее также были диагностированы ожирение III степени, хроническая ишемическая болезнь сердца, атеросклеротический кардиосклероз, артериальная гипертензия и желчекаменная болезнь.

Третьей жертве было 68. В числе сопутствующих заболеваний названы ожирение II степени, хроническая ишемическая болезнь сердца, атеросклеротический кардиосклероз, артериальная гипертензия, желчекаменная болезнь и состояние после пангистерэктомии (удаления матки).

Таким образом, за все время пандемии оперштаб сообщил о 151 жертве COVID-19 в Пензенской области.

«Выписан сегодня 21 пациент. Итого выздоровевших - 10 051», - написала в личном телеграм-канале Дина Черемушкина.

Ранее сообщалось, что число заражений 18 октября достигло 13 063.