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Происшествия

Список жертв COVID-19 в области пополнили еще три женщины

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В Пензенской области за сутки подтвердили еще три смерти, вызванные коронавирусной инфекцией. Все жертвы - женщины, у которых после заражения COVID-19 развилась двусторонняя субтотальная пневмония. Об этом сообщила вечером в воскресенье, 18 октября, пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

Одной из скончавшихся было 46 лет. Она страдала ожирением III степени и артериальной гипертензией.

Вторая умершая - женщина в возрасте 61 года. У нее также были диагностированы ожирение III степени, хроническая ишемическая болезнь сердца, атеросклеротический кардиосклероз, артериальная гипертензия и желчекаменная болезнь.

Третьей жертве было 68. В числе сопутствующих заболеваний названы ожирение II степени, хроническая ишемическая болезнь сердца, атеросклеротический кардиосклероз, артериальная гипертензия, желчекаменная болезнь и состояние после пангистерэктомии (удаления матки).

Таким образом, за все время пандемии оперштаб сообщил о 151 жертве COVID-19 в Пензенской области.

«Выписан сегодня 21 пациент. Итого выздоровевших - 10 051», - написала в личном телеграм-канале Дина Черемушкина.

Ранее сообщалось, что число заражений 18 октября достигло 13 063.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

так что тетки с ожирением остерегайтесь

Гость||

Ожирение виновато или то, что нищее население не может приобрести нормальные продукты и им скармливают "пальму".

Если уже по воскресеньям стали выдавать на гора по три трупа,то хреновые дела значит.

Гость||

Выживут ЗОЖники и веганы

Гость||

И чего ждем? Давно детей закрывать надо. Ребенок из школы принес заразу, в классе болеют по очереди уже месяц. Боюсь, как бы мы, родители, не заболели.

Гость||

Гость писал(a):

Боюсь, как бы мы, родители, не заболели.
так закройся раз боишься.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|18.10.2020 19:47|

Ожирение виновато

и все хронические болячки сначала надо родится здоровым а потом о своем здоровье заботится.

Гость||

Гость писал(a):

Выживут ЗОЖники и веганы
Хрен угадали... Умирают ОТ ковида и С ковидом..

Имя: Гость
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