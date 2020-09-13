Соцсети: у ТЦ «Олимп» неадекватная девушка избила полицейского

13.09.2020 | 20:07

В воскресенье, 13 сентября, в районе ТЦ «Олимп» в Пензе горожане стали свидетелями погони полицейских за девушкой, которая вела себя неадекватно.

Видео инцидента появилось в соцсети Instagram. Им поделилась пользовательница @natalibogdanovapnz. Она же рассказала подробности.

«Время, 11:40, район «ТЦ Олимп». Неадекватная девушка бросалась на автомобили, избивала сотрудника полиции и просила о помощи», - написала горожанка.

На кадрах можно увидеть светловолосую девушку, убегающую от правоохранителя по проезжей части. В какой-то момент она разворачивается и кидает в преследующего ее мужчину предмет, который держит в руке.

Нарушительнице удается оторваться. Она перебегает на другую часть дороги, где бросается к маршрутке и, по всей видимости, требует впустить ее в салон. Однако водитель двери не открывает.

В следующую минуту на место происшествия подъезжает патрульный автомобиль. Из него выходит правоохранитель и бросается в погоню за нарушительницей. Ему удается схватить девушку и надеть на нее наручники.

Комментировавшие кадры пользователи предположили, что причиной поведения пензячки могли стать наркотики или же психическое заболевание.

Это не первый случай неадекватного и агрессивного поведения жителей областного центра. Так, в конце августа на улице Калинина задержали обнаженного мужчину, который громко ругался матом и колотил по машинами. Досталось и девушке дебошира: он избил ее. Позже врачи госпитализировали пострадавшую.

В июне 2019 года на той же улице произошел похожий инцидент. Голый горожанин разбил три припаркованных во дворе дома автомобиля и разгромил подъезд.

Обоих агрессоров задержали правоохранители.