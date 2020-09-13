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Происшествия

Соцсети: у ТЦ «Олимп» неадекватная девушка избила полицейского

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В воскресенье, 13 сентября, в районе ТЦ «Олимп» в Пензе горожане стали свидетелями погони полицейских за девушкой, которая вела себя неадекватно.

Видео инцидента появилось в соцсети Instagram. Им поделилась пользовательница @natalibogdanovapnz. Она же рассказала подробности.

«Время, 11:40, район «ТЦ Олимп». Неадекватная девушка бросалась на автомобили, избивала сотрудника полиции и просила о помощи», - написала горожанка.

На кадрах можно увидеть светловолосую девушку, убегающую от правоохранителя по проезжей части. В какой-то момент она разворачивается и кидает в преследующего ее мужчину предмет, который держит в руке.

Нарушительнице удается оторваться. Она перебегает на другую часть дороги, где бросается к маршрутке и, по всей видимости, требует впустить ее в салон. Однако водитель двери не открывает.

В следующую минуту на место происшествия подъезжает патрульный автомобиль. Из него выходит правоохранитель и бросается в погоню за нарушительницей. Ему удается схватить девушку и надеть на нее наручники.

Комментировавшие кадры пользователи предположили, что причиной поведения пензячки могли стать наркотики или же психическое заболевание.

Это не первый случай неадекватного и агрессивного поведения жителей областного центра. Так, в конце августа на улице Калинина задержали обнаженного мужчину, который громко ругался матом и колотил по машинами. Досталось и девушке дебошира: он избил ее. Позже врачи госпитализировали пострадавшую.

В июне 2019 года на той же улице произошел похожий инцидент. Голый горожанин разбил три припаркованных во дворе дома автомобиля и разгромил подъезд.

Обоих агрессоров задержали правоохранители.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — видео @natalibogdanovapnz, instagram.com/penza_novosti
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Гость||

Зная полицейских и не так рванешь от них подальше и адекватность не причём .

Гость||

Не знала за кого голосовать,просила проконсультировать?

Гость||

А пластиковым стаканчиком не кидалась? Нет - тогда всё норм

Гость||

Он её провоцировал , а она не адекватная. Хочу посмотреть полицейский забег за кавказцем , в какую сторону побежит доблестный правоохранитель

Гость||

Весь город может вздохнуть с облегчением , герои спасли жителей ото зла , медаль им от мэра

Гость||

Гость писал(a):

А пластиковым стаканчиком не кидалась? Нет - тогда всё норм
Пластиковым стаканчиком убить можно, и не кидая. В Томске уже так умеют

Гость||

Ой, да мама дорогая! Кавказцы ваши хвалёные смелые только когда в стаю соберутся. В стае,да, они отважные. Особенно семеро на одного

Гость||

А что, лучше было бы, если б эта баба по проезжей части мыкалась? Правильо, что задержали.

Гость||

Судя по видео подвергает свою жизнь и жизни других участников движения опасности.инспектор все правильно сделал,хорошо,что остались еще такие,кому не все равно.Мог бы проехать мимо.

Гость||

Все радуются, полицейский то же радостный бегает.

Гость||

Пойду-ка я отсюда.

Гость||

После провалов Кувайцева там возникла блуждающая аномалия,так что осторожно.)))))))))

Имя: Гость
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